農漁子女獎助學金 將調高3成

2019-04-21

蘇揆送利多 並取消成績限制

〔記者李欣芳、吳亮儀／綜合報導〕為照顧弱勢農漁民家庭，行政院長蘇貞昌昨宣布，政府決定將「農漁子女獎助學金」增加三成，取消原有學業成績等限制，其中就讀公立大專院校的獎助學金由每學期五千元調高到六千五百元，增加一千五百元，就讀私立大專院校的獎助學金，由每學期的一萬元調高到一．三萬元，增加三千元。

蘇貞昌公布農漁子女獎助學金的調幅，每學期公立高中職的農漁子女獎助學金由三千元增加到四千元，就讀私立高中職則由五千元調高為六千五百元，公立大專院校由五千元調高到六千五百元，私立大專院校更由一萬元調高到一．三萬元。

根據農委會的「農漁民子女就學獎助學金申請作業要點」，現行包括申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員之漁民；學生父母最近一年度綜合所得總額未超過一一四萬元；學生前一學期學業成績平均七十分以上，操行成績乙等或七十分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者，但已申領各級政府補助就讀私立高中職學生每學期五千元或六千元教育代金者，不在此限。未來原本的成績規定將刪除。

4月前已申請學生 自動適用

農委會輔導處副處長蘇夢蘭說，農委會已經修正要點內容，預計本週就會公告，最快可適用於一○七學年度第二學期的學生；本來在四月前就已經申請的學生不需要重新申請，可自動適用最新的獎助學金額度。

蘇貞昌昨透過臉書表示，他來自農業大縣屏東、當過屏東縣長，深知農家子弟就學的難，「我覺得，政府應該要替上進的農家子弟排除萬難」。

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