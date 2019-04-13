青春不留疤！ 痘痘是「慢性病」別輕忽

2019-04-13

文／曾奕騰

一位小姐走進診間，眉頭深鎖，開頭第一句話就是「醫師，我的痘痘怎麼都不會好？」面對病人這樣的疑問，第一個回應都是：「你指的是從來沒有改善？還是改善後又會復發？」答案十之八九都是後者。

根據美國疾病管制與預防中心的定義，「慢性病」泛指病程超過一年並需持續治療之情況，大多數痤瘡（俗稱痘痘）的自然病程皆符合此定義，因此都會先讓病人了解「痘痘屬於廣義的慢性病」的觀念，病患對治療才會有正確的期待。

若開立口服A酸須避孕

痘痘的形成主要包含4大要素：毛囊過度角化、皮脂腺分泌、痤瘡桿菌移生、皮膚發炎反應。常見的外來惡化因子包含：不適合的化妝品或清潔用品、生活作息、課業工作壓力、飲食習慣、環境溫濕度等。少數情況可能和系統性疾病相關，例如：多囊性卵巢、庫欣氏症候群、長期使用類固醇。

醫師根據病患臨床表現、病史詢問及理學檢查，決定合適的治療方式。症狀較輕者可使用外用A酸搭配外用抗生素或過氧化苯，較多發炎痘痘或膿疱時，可使用口服抗生素，病情嚴重時可改用口服A酸（但懷孕婦女需特別小心，因可能造成胎兒畸形），部分病患可選擇口服避孕藥及具拮抗雄性荷爾蒙作用的利尿劑作治療的替代選項。此外，化學換膚及雷射光電治療，也有程度不等的幫助。

病患若合併系統性疾病，會建議病人轉介至其他科別進一步檢查。

須對症長期積極治療

現今醫學對痘痘及痘疤的治療方式眾多，經皮膚科醫師正確評估選擇適當治療，成效普遍良好，唯病患必須先有正確的觀念，也就是痘痘屬於廣義的慢性病、需長期積極治療。趁痘痘還沒形成痘疤時，就好好治療，可避免日後處理痘疤的龐大花費及時間成本，也可以減少病患的社交及心理壓力。

（作者為國泰綜合醫院皮膚科醫師）

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