醫病》阿珠嬤長粉瘤險毀容 醫：局部藥物注射和吃藥...

很多民眾會把俗稱「粉瘤」的表皮囊腫，當成青春痘，自己擦青春痘的藥膏，結果越擦越糟糕，粉瘤越長越大越痛。（記者張聰秋攝）

2018-08-30 13:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣49歲的李姓職業婦女，近2、3個多月來，左臉頰經常冒出痘痘，一開始，她自認只是一般青春痘不予理會，後來沒消腫就自擦藥膏，未見好轉還冒出第2顆新痘，且腫得更大，被朋友取笑人都已年近半百還在抗痘，她實在受不了才求助專科醫師，醫師確診竟是俗稱「粉瘤」的表皮囊腫找上門，給予局部藥物注射和吃藥，症狀明顯好轉，讓她又能美美的上妝出門。

衛福部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇表示，粉瘤大部分是良性的皮膚腫瘤，只要有皮膚的地方就可能發生，它是異常的皮膚被包覆在正常的皮膚內，形成一個腫瘤，連同皮膚產生的角質都被包覆在腫瘤內，無法像正常的皮膚把角質代謝掉，就像氣球包著東西一直被撐大。

郭峰昇說，粉瘤常被患者誤以為是青春痘，以為把化膿擠掉就會好，其實兩者並不一樣。青春痘只是單純的毛囊炎，擠掉化膿很快就好，而粉瘤因為包覆著髒污角質，擠掉後會變小，但很快又有角質分泌，又會變大，周而復始。

皮膚科診所開業醫師陳冠宇表示，在皮膚病中，表皮囊腫是常見的皮下腫塊疾病之一，絕大部分屬於良性，會隆起於表皮或深埋真皮裡，外觀乍看和青春痘很像，兩者其實不同，表皮囊腫發炎腫起會疼痛，摸起來會感覺皮膚裡面有一垞硬硬的東西，用力擠壓會流出粉刺樣物質混合透明組織液，故俗稱「粉瘤」，經治療後皮膚會留下色素沉澱，要一段時間才會漸漸淡去。

陳冠宇指出，粉瘤急性好發期，患者疼痛不適感較重，急性期可局部注射藥物或切開引流改善症狀，但這都只是治標不治本，真想病除根治，仍應手術摘除裡面的囊壁，才能避免一再復發。郭峰昇也說，粉瘤動小手術摘除腫塊後，可由整型外科平復疤痕。

臨床上粉瘤誘發因子多，壓力造成免疫力下降，不良生活作息、常熬夜或睡眠品質不好，以及飲食重辛辣口味，吃太鹹、太油，油炸食物攝取過多都不好。醫師陳冠宇建議民眾，若不想讓粉瘤找上門，不妨先從改掉不良生活習慣與作息做起。

多吃青菜高纖食物，經由良好的飲食習慣，避免皮膚疾病找上門。（記者張聰秋攝）