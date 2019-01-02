超狂青春痘糾纏 當心化膿性汗腺炎

2019-01-02

文／賴豐傑

22歲的阿嘉（化名）身高不到170公分，體重卻近百公斤，他在青春期時，臉、頸部及雙腋不斷冒出類青春痘的膿皰，他都把膿皰擠掉，沒想到「痘痘」並無好轉，卻反覆發炎、流膿並發出異味，嚴重影響阿嘉的社交及生活品質，在診所治療多時仍無明顯效果，就醫後，才發現並非單純「痘痘」問題，而是罹患「化膿性汗腺炎」。

好發大汗腺、皮膚皺摺處

此病病灶處有多顆疼痛性硬結節，合併有多發性膿瘍，混合著慢性引流腔室，形成緊縮性而纖維化的傷口，多種抗生素及Ａ酸治療仍無效，所幸經專案申請生物製劑治療後，病情獲得控制。

化膿性汗腺炎病人因病灶好發於兩側腋窩、臀部、鼠蹊會陰部、乳房下方等大汗腺與皮膚皺摺處等私密部位，多數病人初期發現時，常羞於求助，或將症狀誤認為青春痘、濕疹而自行處理，直到就醫時，常已是病情惡化。

擠痘反覆發炎 流膿有異味

化膿性汗腺炎屬於自體免疫性疾病，好發於青春期，初期症狀會出現類似青春痘般的小型囊腫，隨病程進展，囊腫會不斷冒出來，蔓延成整片化膿、潰瘍與發出異味，囊腫間也可能產生瘻管，如地洞般互相連通，最後形成結節與癤瘡，反覆發作成纖維化，故常被喻為「超狂青春痘」。

此病並非衛生習慣不佳造成，好發年齡以20歲成人居多，女性患者較多，女男比約為3：1，與遺傳或荷爾蒙改變、吸菸、肥胖或濕度有關，嗜吃高糖、高奶可能增加疾病嚴重性，年輕族群應注意避免與青春痘混淆。

建議民眾一旦發現痘痘位置「異於常態」，如兩側腋窩、臀部、鼠蹊會陰部、乳房下方等大汗腺與皮膚皺摺處等位置，且病灶部位出現痛、膿、腫、熱的四大症狀，幾週內沒有改善且復發，千萬別掉以輕心，早期發現可開刀根除、防止惡化、減少病灶產生。

生物製劑治療 可控制病灶

若已出現廣泛性膿腫與硬化性疤痕組織，建議以生物製劑控制病灶合併外科治療，提升生活品質。

（作者為奇美醫學中心皮膚科主任暨醫學美容中心主治醫師）

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