《謠言終結站》口服A酸不長痘痘? 不是萬靈丹

2018-12-22

記者吳亮儀／台北報導

想消滅痘痘，不要亂吃藥！網路廣傳「抗痘可用口服A酸（isotretinoin）治療，之後還永遠不會長痘痘」，但食品藥物管理署出面闢謠，指出懷孕婦女不能服用A酸，否則有致畸胎性，且日後仍有復發可能。

完整療程 仍有復發可能

台大醫院皮膚科醫師洪楨邦也提醒，口服A酸在臨床使用時，仍被視為後線的藥物使用，也就是青春痘屬嚴重程度，而且至少試過其他方法無效後才考慮。

洪楨邦說，因口服A酸具有致畸胎性，因此服用的前、中、後期都要嚴格避孕，有性生活的女性要驗孕，口服A酸的仿單（即說明書）載明需從使用前1個月避孕至停藥後的1個月，甚至會要求病人至少在服用前2個月開始採取避孕措施，直至停藥3個月後始能受孕。

食藥署提醒，口服A酸是處方藥，且具致畸胎性，必須服用完整療程才有良好效果。不過口服A酸並非萬靈丹，仍有復發可能性，只是會較原本的嚴重度來得輕微。

根據藥理學的研究指出，口服A酸能使皮脂腺收縮，並讓皮脂分泌顯著減少。而造成青春痘的原因之一「痤瘡桿菌」主要依賴皮脂存活，所以皮脂的減少也可以抑制痤瘡桿菌生長；另外口服A酸有抑制發炎反應的功效，還能促進角質形成細胞分化，改善角化異常的問題，使皮膚正常的脫屑，藉此來抑制粉刺的形成。

閉鎖性粉刺 療效不佳

但食藥署也指出，針對閉鎖性粉刺或小囊性青春痘，口服A酸的療效不佳，比較適合用其他的治療方式，市面上也有許多抗痘、除疤痕的商品，不需醫師處方箋即可購買。

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