打子宮頸癌疫苗全身痛 少女告贏衛福部

2019-04-13

〔記者溫于德、吳亮儀／綜合報導〕一名少女施打二價「子宮頸癌疫苗」第二劑後全身疼痛，向衛福部申請救濟失敗後，轉提告請求撤銷原處分併求償八十九萬餘元。台北高等行政法院認為，少女符合預防接種辦法中所訂「與預防接種之關聯性無法排除」要件，有權請求衛福部給付預防接種受害補償，判決衛福部應在二萬至一二○萬元間賠償少女，確切金額由衛福部決定，可上訴。

北高行判決賠2萬至120萬元間

北高行昨公布判決理由指出，少女在二○一六年九月底接種前，沒有關節炎或自體免疫性疾病相關就醫紀錄，接種後於短時間內，發生雙手與雙下肢關節不適症狀，經確診為發生原因不明的幼年型多發性關節炎，須持續服用類固醇及止痛藥物；審酌少女從接種、發病至就醫等全部過程時間點相近，在沒有其他發病原因前提下，無法完全排除發病與接種疫苗無關。

再者，衛福部雖曾委請醫師為少女鑑定，但鑑定內容僅指少女接種後「經確診為幼年型關節炎」的事實，無法確定是否因接種而誘發病情；衛福部不能以少女疾病未載於仿單上，作為抗辯理由。

衛福部：收到判決再分析是否上訴

合議庭也說，接種受害救濟屬社會補償性質，因果關係應從寬認定，因果關係若不明時，應由衛福部證明確實無關聯性。最終判決，衛福部應在二萬至一二○萬元間賠償少女，確切金額由衛福部決定。

衛福部疾病管制署回應，目前還沒收到判決書，收到後，會分析判決的法律見解，向衛福部「接種受害救濟審議小組」陳報，做後續法律程序。

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