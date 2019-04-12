限期升等未過不續聘 李明璁告贏台大

2019-04-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕曾參與野草莓學運的台灣大學前社會系助理教授李明璁，因限期升等未通過，一○六年遭台大不續聘，他提出行政訴訟，台北高等行政法院昨判決李明璁勝訴，台大須重作審理。李強調，是盼有公平機會重審升等；台大則表示，將待收到法院文書再研議。

李明璁為知名社會學者，但一○六年傳因學術表現不佳，平均一年發表論文不到半篇，且升等著作與博士論文有重疊，升等審查未過，更遭台大以限期升等未過為由，助理教授一職不續聘；李針對「升等審查」及「不續聘」分別提出行政訴訟。

審理有瑕疵 台大須重作審理

台北高等行政法院判決近日出爐，認定台大在升等審理一案有行政瑕疵，未提醒教師及審委有關論文重複等問題，後續否決升等處置不符比例原則，未給教師申訴機會，判李勝訴。

目前轉任北藝大兼任教師的李明璁昨強調：「是希望有一個公平、客觀的升等審理程序！」自己當初升等，除爭議論文外，也另繳交兩篇論文，且教學、服務等分數都超越標準。另有「不續聘」的行政訴訟也在進行中，應會連帶影響。台大校方表示，待收到法院判決後，進一步研議後續處理方式。該案仍可上訴。

大學為控管教師學術研究品質，大多設有「限期升等」條款，未通過可不續聘，九十五年至一○七年有廿三名大學教師因此不續聘。但部分法院判例認定限期升等而不續聘，恐侵害教師勞動權，而判大學敗訴，引發議論。

立委張廖萬堅表示，限期升等是為提升大學教師學術研究水平，因此修法開放，大學也多認為，若教師無法達到研究升等標準，意味需要檢討努力。這起法院判決站在維護教師勞動權立場，限期升等不可列為強制性，過去也發現若偏重論文恐生弊端，建議應推動「多元升等」，也採用教學、服務等表現。

教育部說，近年學校不續聘案屢遭敗訴，法院多強調不續聘要有公益性、必要性及正當法律程序，會提醒各校要注意輔導、申訴等配套。

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