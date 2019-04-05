醫學期刊研究／全球1/5人口死因 與飲食不良有關

2019-04-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕醫學期刊《刺胳針》（Lancet）四日最新論文研究指出，全球有五分之一死亡人口的去世原因與飲食不良有關，每年因攝入太多糖分、鹽分與紅肉而去世的多達一一六○萬人，籲各國民眾都要減少用鹽、糖分和紅肉減半、蔬果及堅果加倍，以抑制全球蔓延的肥胖問題。

聯合國估計，全球有將近十億人營養不良，但也有廿億人營養過剩。美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）專家證實，不良飲食型態在許多國家確實比吸菸或高血壓更致命。不過，與其努力減少吃不健康食物，增加健康食物的攝取更為重要。

鹽分過多、全穀物與水果吃不夠

研究顯示，因不良飲食導致早逝者，多是鈉攝取過量又缺乏全穀物、水果、堅果和種子，其危害程度甚於攝入反式脂肪、含糖飲料、過多紅肉及加工肉品。以二○一七年而言，因飲食不當而去世者，逾半有三項共通飲食特徵：鹽分攝取過多、全穀物攝取不足、水果吃不夠。

研究檢視一九九○至二○一七年間一九五國的民眾餐飲成分與慢性病關聯分析，發現全球飲食普遍存在糖分和鹽分攝取過量問題，例如含糖飲料為建議值的十倍以上，鈉也超出安全上限○．八六倍，全穀類食物、水果、堅果、種子等有助維持健康的食物卻吃得太少。

隨著不良飲食型態而來的最大健康殺手為心血管疾病，一七年死亡病例多達千萬起；癌症居次，導致九十一．三萬人死亡；接著是奪走卅三．九萬條人命的第二型糖尿病。

這 份研究另指出，經濟不平等也是許多國家民眾飲食選擇不良的肇因之一，以醫師提倡的每天五份蔬果為例，符合健康需求的飲食在富裕國家約只占家庭所得二％，在窮國卻是一般人家的逾半收入。

不同國家飲食習慣造成的健康影響也天差地遠，以色列有全球最低飲食不良死亡率，之後是法國、西班牙與日本；飲食不良死亡率最高的國家是烏茲別克，為以色列十倍。

而美國民眾全穀物攝取不足，多吃低營養、高熱量的加工穀物，後者又添加鈉、糖與飽和脂肪，對健康極為不利；中國、印尼、泰國的傳統食物重醬料，要格外注意高鈉問題。

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