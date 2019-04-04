假新聞傷農 農委會：不更正就提告

2019-04-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農民痛批假新聞充斥，造成農產品價格崩盤，籲請農委會要「硬起來」，農委會主委陳吉仲昨天到古坑勘災時強調，農委會絕對會捍衛農民權益，只要假新聞不更正就提告。

陳吉仲：鳳梨加工收購8元 延到5月

不滿假新聞一出就常常影響農產品價格，農民吳阿善及古坑鄉永光村長賴茂行等人，昨天都當面向陳吉仲陳情，請求農委會重視，及時澄清，避免最後都是農民成了犧牲品。

陳吉仲昨天南下雲林實地勘查荔枝災情時，一旁鳳梨農高麗華向他陳情鳳梨收購價格不穩定，每台斤從一塊錢到三塊錢、五塊錢都有，賴茂行還現切鳳梨請陳吉仲、立委劉建國等人品嚐，人人讚不絕口，也質疑先前農委會保證收購鳳梨方案是不是「假新聞」。

賴茂行以這麼好吃的鳳梨，卻賣不到好價錢替農民叫屈，陳吉仲當場要求農糧署中區分署長王安石等人找來合作社詢問，重申農委會每公斤八元收購次級品加工的措施是真的，要求農糧署落實執行，最後確認高麗華提到的賣價，是在該措施宣布前的事。

吳阿善當面請求陳吉仲務必要嚴辦假新聞，不僅打亂農產品的市場行情，更讓品質好的農產品也受池魚之殃。

陳吉仲強調，農委會二月底就啟動鳳梨加工收購價，從每公斤五元提升到八元（換算每台斤四．八元）且收購時間會延長到五月底，請農民不必擔心。至於假新聞的部份，只要是不實報導衝擊到農作物價格，農委會就一定提告，請農民信任農委會的作為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/