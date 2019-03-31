睡眠障礙問題大／心臟衰竭風險高2成 也影響「性」福

2019-03-31

記者吳亮儀、林惠琴／專題報導

睡不飽、睡不好，兒童會影響發育與學業，成人健康亮紅燈，甚至「性」福也遭殃！

學童睡不夠影響發育與學習

北醫大呼吸治療系副教授劉文德表示，學生常因課業繁重睡得少，加上沉迷３Ｃ影響睡眠，一早又得去上學，睡不夠影響發育，且精神不易集中，影響學習表現。

衛福部國健署曾做過調查，睡眠不足九小時的學童近視率七十六．五％，睡眠達九小時僅廿三．五％，顯示睡眠可能也與近視有關。

三軍總醫院曾追蹤兩萬多名睡眠障礙病患長達十三年，發現每六人有一人心臟衰竭，且確診睡眠障礙七年後，心臟衰竭風險比一般人高出廿％，推測睡不好可能影響荷爾蒙分泌。

台北榮總睡眠醫學中心執行長周昆達以睡眠呼吸中止症舉例，缺氧會引發慢性發炎或活化交感神經提升壓力，增加心血管病變風險，還恐導致男性勃起功能障礙。

新光醫院睡眠中心主任林嘉謨提及，曾收治一名睡眠呼吸中止症患者，入睡後常張口呼吸引發感染，每一、兩個月就肺炎住院，治療後就未再發生。

睡不好會致病，疾病也可能影響睡眠！北醫附醫胸腔內科主任周百謙說，一名中年婦女罹患過敏性鼻炎、習慣趴睡，但趴睡壓迫胸部、脖子和頭部，導致入睡後用嘴巴呼吸，咽喉部位漸腫脹，睡眠品質變糟，經治療與調整姿勢已改善。

台灣睡眠醫學學會曾調查發現，女性與中高齡族群失眠比率增加，推估女性可能與生理期、懷孕、更年期甚或帶小孩等有關，中高齡族群可能正值事業顛峰或屆退壓力，或是疾病使然，真正原因待釐清。

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