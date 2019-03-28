大學申請一階爆量 超額篩選創新高

2019-03-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請昨公布第一階段篩選結果，因今年學測參採科目上限從五科減為四科，使熱門校系通過一階人數「大爆量」，如清大電機系有高達五○六人要同場較勁，人數比招生名額高出十二．六五倍，交通大學材料科學與工程系一階通過人數也出現十．六三倍的超額爆量，學校都將增加二階面試場次作為因應。

各校增二階面試場次因應

大學甄選會昨公布今年申請通過一階數據，報名九萬多人，通過各校一階初篩的人數就高達七萬一四五○人，雙雙創歷史新高，研判因申請參採學測由最多五科降為四科，大學校系初篩科目減少，吸引更多考生報名，加上取消五科總級分篩選門檻，通過一階篩選人數因而激增。

清大電機乙組506人搶40名額

大學招聯會統計發現，不少熱門校系通過一階人數「爆量」，如清大電機系乙組欲招生四十人，卻有五○六人通過一階，達名額的十二．六五倍；陽明大學醫學系Ａ組也有九．二三倍爆量人數通過一階初篩；交大材料科學與工程系則有十．六四倍的一階通過人數。

台大醫學系50名額221人拚

台大統計也顯示，今年台大申請招生一六四二個名額，但有一萬六○三四人報名，比去年多四千，通過一階篩選更有五五三四人次，雙創歷年新高，如台大醫學系要招生五十個名額，就有二二一人同分，須在二階較勁力拚。

參採科目5科變4科

台大註冊組主任李宏森說，今年改五選四，通過一階人數暴增，擔心高分群學生的鑑別度下降，建議大學招聯會討論未來如何對應，減輕學生參加二階負擔，讓大學辦學能量集中。

招聯會則指出，各校系均已增加面試場次、審查教授、改變場地等方式因應；今年通過一階人數增加是制度所致，但讓更多考生可與大學多了機會接觸，五選四也可更適性招生與選校。

大學甄選會則提醒，考生若對一階結果有疑義，可在廿八日下午五點前上網申請複審（https://www.cac.edu.tw/）；通過一階考生還須參加二階甄試，須留意各校二階通知並繳交甄試費用。

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