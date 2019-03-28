大學二階段甄試 教授：考生應展現對科系連結

2019-03-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕各大學校系「個人申請」招生一階初審結果昨日公布，補教業指出，熱門校系人數暴增，僧多粥少的情況下，錄取率肯定下降，此外，有些科系未來二階甄試可能單看書面審查資料就定奪，呼籲書審評分細項應公開；大學教授則建議，考生參加各校系的第二階段甄試，應展現個人特質與科系的連結，西裝穿著等外表條件並非關鍵。

補教業：書審評分細項應公開

補教老師劉駿豪指出，今年有卅個大學科系通過一階人數破三百人，公、私立大學的電機系、管理系、機械系、資工系、會計系等皆有；台大機械系通過一階就有三一五人，但二階僅看書審資料，他質疑：「資料如何分辨三一五人排序？」呼籲大學公開書審評分細項，讓考生準備。

台大註冊組主任李宏森說，機械系會看在校成績排序，優異表現中若與機械工程有關尤佳，競賽成績、外語能力等，皆可提供教授參考；他個人也認同書審資料評分細項可公開，將建議機械系參考。

靜宜大學資工系教授林家禎則建議，書審資料應呈現個人特質與科系的連結，避免家庭背景流水帳；最好錄影練習面試，找出個人動作缺失，更須思考並回答︰「為何報考本科系？」說服考官。

台大牙醫系主任郭彥彬說，面試穿著避免邋遢即可，不用特別買西裝，至於面試準備，以牙醫系為例，因未來須接觸病人，會特別看重考生的人文關懷與社團表現，同時牙醫須雕刻，也需具備藝術、實作能力。陽明大學醫學系主任凌憬峰則說，各校科系對服儀標準不一，但面試仍重視學生內在特質，服裝整齊展現專業即可，書審資料則應呈現高中三年完整學習歷程，有助教授了解考生特質。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/