告3名嘴抹黑 陳菊︰絕不姑息造謠

2019-03-27

〔記者楊淳卉、粘湘婉、特派記者蘇永耀／綜合報導〕總統府秘書長陳菊不滿名嘴於電視節目人身攻擊、抹黑造謠，她昨天決定委託律師，提告名嘴吳子嘉、謝寒冰、張友驊妨害名譽。陳菊透過臉書發文說明提告原委，認為不實謠言已逾越言論自由範疇，嚴重影響她的個人名譽。她絕不姑息抹黑造謠，將自行負擔律師費用。

陳菊強調，這是近年來台灣媒體最黑暗的時刻；面對媒體成為政爭工具，實在忍無可忍；面對境外勢力無孔不入的滲透、威脅，假消息、假新聞的四處流竄，必須奮戰到底。

蔡英文總統在馬紹爾當地時間廿六日受訪表示，如果這些內容不正確，甚至帶有傷害性，相關當事人可以尋求法律救濟，而她也會尊重菊姊的決定。

陳菊向三名名嘴提告一事，源自今年一月十五日到一月卅一日，吳子嘉、張友驊、謝寒冰三位名嘴在「中天新聞龍捲風」及「東森關鍵報告」中，長達半個月的時間，以不實言論抹黑，包含輕軌、氣爆、國營事業董事長夫人為陳菊學日本料理，甚至說登革熱期間陳菊市長官邸用蚊帳包覆。

陳菊表示，有人將言論自由的意涵，誤解為包括偏頗、未經查證、傷害個人及公眾利益的言論，也都應該被放任，若反制就是打壓言論自由。但這種濫用、誤用言論自由而從中牟利的行為，往往就是嚴重傷害言論自由的真凶。

張友驊稱部分非他所說 謝寒冰指可受公評

對於陳菊指控，張友驊不滿表示，部分言論並非他所說，「請先查證以後再來提告，不要發布假新聞」。謝寒冰則表示，他的言論都是根據相關報導，「我認為災民選擇和解，是在沒有接受到充分資訊下所做的決定。這本來就可受公評，難道人民沒有權利質疑嗎」？吳子嘉方面無回應。

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