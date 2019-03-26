1-2月發票 超商雙雄開出5張千萬大獎

2019-03-26

〔記者吳佳蓉、楊雅民／台北報導〕今年一─二月統一發票昨開獎，千萬特別獎「○○一○六七二五」， 超商雙雄統一超商和全家總共誕生五個中了一千萬元大獎的幸運兒，最開心的莫過於在統一嘉義縣水上鄉新兆軒門市、只花十五元買報紙就中千萬特別獎的消費者。

回顧近年開獎紀錄，當獎號為「○」開頭時，最少曾開出十三張、最多開出十九張中獎發票。中獎者自四月六日可開始領獎，期限至七月五日。

統一超商統計共有三位消費者獲得千萬大獎；一人在嘉義縣水上鄉新兆軒門市消費十五元，一人在台北市士林天真店花了四七○元，一人在台東關山店消費六十元。全家便利商店有兩位消費者抱回千萬元獎金；一人在台南的仁德二仁店購買五十五元保健食品，一人在新北汐止祥雲店花八十五元買民生用品。

全聯信義六合門市也開出一張千萬元特別獎，消費者共花費一六八元。

中區國稅局昨抽出「統一發票兌獎APP」下載獎得主，共有五二七九人中獎，首獎雙人澳洲雪梨七日遊的得主，手機號碼開頭為「○九八九」、末三碼為「九○七」。完整中獎名單將於今日下午六點公布於活動官網。

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