管中閔稱18%建中生「出走」 實際僅3%／教部統計 去年出國進修高中生增558人 私中最多

2019-03-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長管中閔日前稱「建中生每年十五至十八％出走」，大嘆台灣優秀高中生外流。教育部昨澄清，建中去年僅卅二人出國留學，佔畢業生比率不到三％。但教育部也坦言高中生海外進修人數逐年增加；最新統計，台灣高中畢業生去年就有二一四二人出國讀書，比前年大增五五八人，其中私立中學學生出國者增加最多、破三百人，公立高中出國也增百人。教育部重申將加強國內高教環境，留住優秀生。

教部將加碼投資高教環境

國內高中生出國進修人數逐年上升，本報近日獨家彙整統計香港、美國、日本及新加坡搶學生最多；管中閔前日在台大校務會議表示無法阻止外國學校來台招生，只能靠台灣的大學自立留住學生，他舉例建國中學每年有十五至十八％的人出國深造就是一大警訊，數據引發議論。

教育部高教司長朱俊彰昨澄清，建中去年僅卅二人出國留學，佔畢業生比率不到三％，管校長應是把建中申請、錄取「人次」誤解為出國「人數」。

但根據教育部最新統計數據，建中生申請海外學校者確實增加，如去年有一二二人次錄取，較前年六十八人次多，但朱俊彰認為，外國學校雙語教學及高額獎學金是有誘因而引發學生報考，但中學生會最後真正選擇出國念書的人比率不高。

統計也顯示整體高中生外流進修人數逐年增加，從一○二年的一○六七人，攀升到去年的二一四二人，且去年比前年激增五五八人，較往年增加人數頂多一、二百人倍增。教育部推測，除國際高教來台競逐攬才，還有與雙語教育成功帶動出國，而連結海外升學的私校亦頗具成效，當然中國磁吸因素亦不排除。

朱俊彰表示，部分私中主打國際部，就是要送學子出國，去年出國人數較前年激增五百多人，光私中便激增三百多人，中學生出國增加確實需注意，但仍在常態範圍，不需恐慌或唱衰。如國內大學招攬境外生，也在去年增至一萬多人，未來也將鼓勵學校做好辦學口碑、拓展學生視野、加強就業力等。

教育部則預計加碼投資「打國際盃」大學好競逐人才，修正學位授予法增加彈性及學習自由度，國際交流與學生移動力也持續維持，更將在產學合作上鬆綁法令，甚至提供補助，讓大學引進實務場域，強化學生與未來就業發展的連結，讓學子留台就能有精彩職涯。

近年台灣高中生出國人數

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