台大學者自主檢討 8千字揭遴選過失／教部「勉予同意」管上任條件 台大今日須交檢討報告、對外說明

2019-03-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選案爭議不斷，教育部雖「勉予同意」遭監察院彈劾的管中閔上任台大校長，但要求台大須送交檢討報告，並對外說明；台大報告截止日期為今天三月二十五日，但校方迄未對外說明，也未透露檢討情況，外界憂心台大無法落實自律檢討。部分台大校內外學者組織的「新前景公民智庫」，同步自主展開檢討，首份報告以八千多字詳述台大校長遴選瑕疵及過失，將寄送教育部，希望促進教育部及台大徹底改善。

台灣大學校長遴選案去年爆發爭議，並遭教育部、監察院認定有諸多瑕疵，更有監察院糾正。而前教育部長葉俊榮去年耶誕節聘管中閔上任校長，但書須三個月內提檢討報告，台大最慢須在今日期限前上繳報告，並適時對外說明。

由台大、輔大等部分學者組織的新前景公民智庫認為，教育部聘管公文仍舊指責台大校長遴選未盡周延，且遴委會怠於補正瑕疵，遴選爭議更有後續司法機關調查案件，不承認台大校長領導正當性。而教育部要求本身有遴選瑕疵的台大自我檢討，讓人不敢有太多期待。

該智庫並預計今日送出自主啟動的「台大校長遴選檢討報告（一）遴選委員會的問題、檢討及建議」，提供八千七百多字調查內容給教育部，後續也將針對管中閔的校長適格性及外力（政黨、媒體和境外勢力等）介入，提出更多調查報告。

智庫檢討報告部分內容昨日先曝光，詳列台大這屆遴委會程序及瑕疵，如關鍵隱瞞管中閔獨立董事兼職，又與遴委之一的蔡明興產生利益迴避問題，而台大人事室卻知情不報，亦檢討遴委產生拉票疑雲，刺探學生遴委意見。更發現高達八十六％遴委由校方直接或間接操控，違反大學法制定的校內代表不過半原則。

報告亦檢討，台大未來校長遴選應資訊公開透明、遴選辦法須補強，提高校內教職員參與及建立自律機制等；全國校長遴選則應彌補校長遴委會的監督機制，修改大學法納入師生校長推薦投票權，甚至考慮校長遴選採遴委制或教師投票制並行。

關於管中閔多項兼職未獲學校同意而偷跑且未在遴選時公開揭露，管中閔本人近日則是在台大校務會議上辯說，自己當時不拉票、不拜票，只認真準備三場演講；重申校方、媒體皆知自己在企業兼職獨董身分，未被告知獨董一定要揭露，認為自己是靠政見打動遴委。

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