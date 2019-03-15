小金門海漂豬染非洲豬瘟 豬肉禁運／全面消毒、監控養豬場 大金門豬肉品仍可輸台

2019-03-15

〔記者簡惠茹、吳正庭／綜合報導〕金門本月十二日再度於小金門烈嶼鄉發現中國海漂死豬，發現地點距離中國只有六公里，畜衛所昨日檢驗確認有非洲豬瘟病毒，是迄今第三例確診出非洲豬瘟病毒的中國海漂豬。農委會表示，因為小金門沒有加工廠、只有養豬場，目前只管制小金門到大金門間的豬肉運輸，大金門豬肉品仍可運往台灣。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，金門縣烈嶼鄉十二日淨灘活動時再發現一頭漂流死豬，經採樣送農委會畜衛所檢驗，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國分離病毒株相似度達一百％。

發現地離中國廈門僅約六公里，也很接近九龍江出海口，應屬中國漂來病死豬。災變中心指出，死豬屍體已焚燒掩埋，發現地點附近徹底消毒，該地區周邊半徑三公里內無養豬場，但金門縣政府除針對人員、車輛及器械進行消毒，也監控烈嶼鄉八家養豬場，至今未發現異常。

為確保產業安全，金門縣府也依動物傳染病防治條例規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及產品運往金門島，等養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。

5例中國海漂豬 3例染病

自中國去年爆發非洲豬瘟疫情後，我國離島迄今已陸續發現五例海漂中國死豬，包括金門發現四隻、馬祖連江縣發現一隻，其中三隻驗出非洲豬瘟病毒，分別是十二月三十日在金門金沙鎮採樣、一月十七日馬祖採樣，及這次在小金門採樣的豬隻；農委會憂心，顯示中國對於病死豬的監督管控確有漏洞，對台灣造成嚴重威脅。

32例中國豬肉品驗出病毒

昨天畜衛所也再度從中國豬肉品驗出非洲豬瘟病毒，總計已達三十二例。最新一例是由防檢局高雄分局高雄小港機場檢疫站，在三月七日採樣來自中國福州搭乘遠東航空旅客所棄置的豬肉乾，由山東臨沂生產，該樣本經畜衛所檢測定序確認含有病毒，顯示旅客自中國攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/