政院幫900名巡山員加薪 最高7000元

2019-03-14

〔記者簡惠茹／台北報導〕國內一名巡山員平均要巡護高達二千公頃面積，幅員遼闊且環境艱困，林務局爭取為巡山員加薪，行政院本週正式核定，依照工作項目，最高可加薪七千元，有九百名巡山員受惠。林務局長林華慶表示，希望振奮基層士氣，繼續守護山林。

森林護管員、一般稱巡山員的工作環境嚴峻，二○一二年更有兩名巡山員因突如其來的土石流喪命，但巡山員薪資僅介於二萬七千四百三十四元至三萬四千九百一十六元間，未能充分反映工作的重要性、專業性與危險性。

農委會林務局長林華慶表示，行政院已於三月十一日正式核定待遇提高案，針對特定高風險勤務項目，將可額外獲得山地巡護作業費。

平均增加3千至4千元

此方案約有九百名森林護管員可立即受惠，平均每月薪資所得將增加三千至四千元；如果當月執行林火搶救、深山特遣、夜間埋伏等特殊勤務，更可增加達七千元，方案回溯今年一月一日起生效。

林務局指出，依據新制山地巡護作業費支給表，巡山員執行林野巡視、野生動物監測調查、保安林檢訂、母樹林採種、山域事故救援等勤務，將可額外支領作業費；支給表中原有的林火搶救、深山特遣、夜間埋伏三項特殊勤務也增加點數，提高可支領金額。

執勤受傷 5年184件

目前全台巡山員共一○八九人，每人平均巡護面積近二千公頃，林務局表示，山區地形陡峻、氣候多變、環境險惡，還要面對違法盜伐盜獵嫌犯威脅、野生動物之侵擾，工作繁重且具高度危險性，每年均有同仁因執勤而受傷，二○一二到二○一七年共一百八十四件，希望透過合理待遇，鼓勵專業人員願意長期投入辛苦又具風險的山林守護工作。

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