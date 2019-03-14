「五千洞」惹議 壢中依不適任教師處理

2019-03-14

〔記者李容萍、林曉雲／綜合報導〕中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）學生，踢爆武姓音樂老師上課大談自己的政治信仰，大酸高雄市為「五千洞之雄」、前市長陳菊為「五千洞之菊」，還要求學生複誦。校方昨召開緊急處理會議，認為該行為違反「教育基本法」，建議記大過，送教師考核會審議，也決定依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」辦理，啟動不適任教師程序。

教長：行為牴觸教育基本法

教育部長潘文忠昨受訪表示，教育部尊重憲法保障的言論自由，但依教育基本法第六條，老師教學時，須遵守「教育中立」的規定，武老師行為的確不當，也牴觸教育基本法。

中大壢中昨調查證實影片是去年九合一大選前被學生錄下的畫面，上午邀集學校主管、家長會代表開會，武老師也到場說明該影片內容是「學生提問政治議題，我回答」，影片並沒有拍到全部過程。

老師：回答學生提問政治議題

據了解，武老師早年為國中音樂老師，到中大壢中任教十多年，辦過好幾場音樂會，常為音樂團體找場地、規劃，自己也會上台表演，在音樂會開場時，一定會唱國歌或國旗歌。

學校人員透露，武老師的健康狀況不是很好。據悉，武姓教師有意申請退休，但校方採保留態度。依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」，學校教師有疑似教師法規定的霸凌學生，造成其身心嚴重侵害之情事，須進入察覺期及評議期，依法處置。

中大壢中校長李世峰強調學校堅守教育中立，不涉宗教、政治、信仰的原則，將加強宣導教育基本法，宣導教師在授課時務求教育中立。

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