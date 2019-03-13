智慧局︰Tutor不能壟斷專用

2019-03-13

〔記者林菁樺／台北報導〕TutorABC對本土家教業者提出「連環訴訟」，結果有輸有贏。經濟部智慧局指出，Tutor一詞識別性不強、無法單獨作為商標，不能壟斷專用，必須結合其他文字或LOGO才得以申請。但對智財法院的判決結果，智慧局也只能尊重。

智慧局官員表示，Tutor一詞為家教的意思，本身識別性不強，若加上可識別的文字或圖案LOGO，可向智慧局提出申請，而目前也都分別取得註冊、有「多家並存」的情況。

智財法院「目前也找不到方向」

智慧局官員說，TutorABC的確向台灣多家業者提出侵權訴訟，智財法院主要依據業者在市場的「實際使用」情況判斷；例如是否有使用類似LOGO、或是都從事線上教學相同競爭領域，每個案件判決結果不同。但官員也透露，智財法院的見解，「目前也找不到一個方向」。

官員表示，TutorABC確實有向智慧局申請，提出撤銷其他業者的商標，但案件實在太多，目前智慧局也只能先處理沒有爭議性的案件，至於有爭議的部分，智慧局還是得參考智財法院的見解，而還在法院訴訟中的商標爭議案，只能暫緩審理，處理上相當棘手。

官員補充，TutorABC的確是在台灣較早推出線上英語教學服務，隨著科技與時代潮流，本土業者也推出相同服務，可能因而遭到TutorABC提告。

TutorABC表格

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