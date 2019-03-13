避免侵權 法界建議︰別與中國商標太像

2019-03-13

〔記者王定傳、黃捷／綜合報導〕中資背景的「Tutor ABC」主張「Tutor」字樣商標權，控告多家本土補教業者，引發外界譁然，其實，先前已有多家中資企業跨海來台打商標戰，且智財法院也判決多件對岸企業勝訴，以現階段智財法院從嚴認定來看，法界建議業者，為產品取名時，避免與中國高知名度同業用到相同字眼，才能自保。

具有中資背景的企業來台打商標戰，最著名的正是阿里巴巴集團，此集團認為，歐付寶電子的「ALL PAY ALL付寶及圖」，與該集團旗下先註冊的「支付宝Alipay.com & Device」、「ALIPAY」商標太像，向智慧財產局申請評定不成後，再向經濟部訴願。經濟部審查後全案逆轉，認為兩商標有近似、混淆等問題，撤銷原處分，歐付寶因而提出行政訴訟，但未獲智慧財產法院支持，合議庭判定兩者確實近似，使用的商品及服務也類似，支付宝已是著名商標，有混淆誤認之虞，判歐付寶敗訴。

另一商標糾紛則是欣和「黃飛紅」麻辣花生對上園庄貿易「黃粒紅」麻辣花生一案。擁有「黃飛紅」商標的孫德善是美國出生的台灣人，「黃飛紅」在中國成為熱銷商品，但因花生屬進口管制品，不能進口；而台灣也有許多廠商推出麻辣花生，「黃粒紅」麻辣花生正是其中之一。

智慧局認定「黃飛紅」在台無實際商標使用而被廢止，「黃粒紅」商標權異議也都成立，園庄貿易遂提行政訴訟，智財法院認為兩者確實近似，「黃飛紅」又是著名商標，著名程度達台灣，且我國是ＷＴＯ會員國，雖「黃飛紅」被廢止，但它是著名商標，就要予以保護。

伯衡法律事務所主持律師翁偉倫建議，業者若想表達的產品意象相近，應選擇其他同義、近義詞，以免侵權挨告。

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