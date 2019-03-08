不分文理科、同步培育 清大推全校AI學程

2019-03-08

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學鎖定人工智慧（AI）趨勢，近期開設全校性AI學分學程，推動跨域整合，讓文組、理組同步專業加值，還增設資工系「人工智慧組」，培育AI領航科學家。

電機資訊學院院長黃能富表示，全校性的AI學分學程是率全國之先，結合校內理工領域，加上人文藝術領域，針對非理工生開設十九學分的「應用基礎」學程，理工生則有廿一學分的「應用進階」學程，讓學子不分文、理同步培育，正面迎戰AI。

資工系系主任王廷基說，因應AI趨勢，今年大學入學新設資工系「人工智慧組」，預計招收十人，因AI在深度學習技術大幅進步，將來可應用在很多學科，譬如讓AI教電腦寫音樂、詩、文學作品等。

電機系主任劉靖家指出，很多產業重視AI，清大讓學生在暑期去科技公司實習，或與創投公司合作，另發現AI需女性觀點，但電資學院女生占比僅廿％到廿五％，鼓勵女性多加入。

電資學院學士班畢業生陳家昕是位女學霸，僅花三年就完成四年學業，期間還赴美交換半年。陳家昕表示，豐富學習資源、優秀同儕，是刺激成長的最大力量。

電資學士班大二生許尊霖分享，國中時沉迷線上遊戲「英雄聯盟」，後來察覺電競選手壽命短，投入學業後把遊戲當興趣，將來考慮投入遊戲產業，將把握機會修習劇本、編曲、配樂、美術設計等。

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