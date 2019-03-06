減碳有成 華航獲全球航空標竿企業

2019-03-06

〔記者陳宜加／台北報導〕華航昨日宣布，今年再度榮獲國際碳揭露專案（CDP）組織評比為「標竿企業」等級（A-/Leadership），並於全球航空公司拔得頭籌，顯示華航推動減碳作為與成效持續獲得國際肯定。

CDP為國際主流法人投資機構，二○○三年起每年邀國際大型企業回覆問卷，做為企業投資評估參考，目前已成為國際企業應對氣候變遷與碳風險管理權威評比。

華航自二○一二年起每年參與評比，落實外部溝通並提升內部管理能量，今年根據二○一八年氣候治理、風險機會揭露、減碳目標、供應鏈碳排管理，減碳暨低碳產品、碳排盤查與查證等項目，獲整體評為標竿等級。

華航指出，近年因應全球暖化、降低氣候變遷對產業的衝擊，持續制訂完善極端氣候應變機制與作業程序，透過建立飛航與地面作業短、中、長程減碳目標，落實執行溫室氣體減量。企業環境委員會每年進行碳盤查與查證作業，去年總計減碳十四．四萬公噸，其中飛航用油效率提升達一．八％，台灣地區辦公室用電及地面作業減碳更連續九年持續降低，企業總部行政中心大樓與組員中心亦取得內政部「鑽石級」綠建築標章。

面對產業低碳轉型，華航援引國際航空公司經驗，運用五架A350新機飛渡作業添加永續替代燃油，共減少約八．四萬公斤CO2排放量，並於去年主辦台灣首場「永續替代燃油研討會暨專家諮詢會議」，邀國內產官研等單位研習永續替代燃油發展趨勢，支持再生能源。

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