國道北返車潮 北宜比雪隧快

2019-03-03

〔記者鄭瑋奇、林敬倫／綜合報導〕今日是二二八連續假期最後一天，由於昨日北返車潮較預期少，高速公路局推估下午三點起，北返九處重點壅塞路段，行車時間會花上平常三倍至七倍，呼籲民眾利用上午十點前免收費時段出發。

昨日北返車潮較高公局預期低，高公局交管組科長賴建宇表示，今年二二八連假南下車流量較預期少約三％，北返車潮沒有預期那麼多，也可能因為民眾怕塞車，提前或延後北返。

昨日西部國道北返車潮，下午三點過後逐漸湧現，包含國一永康—安定、銅鑼—頭屋、新竹—湖口、國三燕巢系統—田寮、龍潭—大溪、新竹系統—關西、龍潭—大溪等路段，時速僅約二十公里至四十公里，到晚間七點三十分左右，壅塞情況才逐漸緩解。

國五昨日從上午十點北上高乘載管制實施前，就湧現北返車潮，塞車情況一路持續至深夜。高公局指出，國道五號今天北上車多，北上路段下午兩點到九點實施高乘載管制，小客車必須坐滿三人才能上路。如改走台九線北宜公路，再銜接坪林交流道至南港系統，會比行駛壅塞的雪隧快半小時以上。

今日疏運措施包含國五下午兩點至晚間九點，蘇澳—頭城實施北上高乘載管制；全日封閉國一虎尾、埔鹽系統、國三竹南等交流道北上入口。

高公局預估下午三點開始，北返車潮上路，多處路段會塞到晚間八點；重點壅塞路段包含國一西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北、國三關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰、國五頭城—坪林、國六舊正—霧峰系統。

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