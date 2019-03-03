國考改革考科不明 補教業者︰先拚舊制

2019-03-03

明年公務人員職組職系大整併

〔記者劉力仁／台北報導〕明年公務人員職組職系大整併，對日夜苦讀準備公職人員國考的考生，衝擊相當大，網路上不斷有考生關心、討論考科如何變動？該如何準備國考？補教業者建議考生先好好拚今年最後一次舊制，對明年新制抱持平常心，按部就班準備，將措手不及情況減至最低。

明年新制抱平常心 按部就班準備

輔大大四吳姓同學，正準備考財稅行政職系高普考，擔心今年如果沒有考上，明年整併為財金行政職系，專業科目恐要考她最弱的統計學，希望考選部盡早確定各職系的考試科目。

高點補習班主管簡欣儀表示，職組職系整併，一定會影響到考試科目的改變，現在準備的某些科目有可能白念，但她預估變動不會太大，加上考試院構想縮減高考專業科目從六科變成四科，考生擔心沒有念過的科目突然成為考試科目，應不至於發生，仍建議考生按部就班準備，可減少措手不及的情況。

此外，高考專業科目可能從六科減少為四科，普考也可能減考一科專業科目，考生的負擔減輕，也算好事，建議考生正面思考。不過，希望考選部盡速確定考試類科及應試科目，便於考生準備。

志光補習班董事長張家旗表示，很多人準備高普考，而且考好幾年才上榜，如果沒有一年的時間完整準備，對考生的衝擊非常大，希望考選部盡速公告未來公務人員考試的類科及考試科目。對於現在準備中的考生，張家旗建議，先依照目前的類科準備，是比較好的方式。

國考專業網站百官網則建議考生不要想太多，先全力衝刺這一年舊制，自律的學習及準備，或許就一舉成功、金榜題名。

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