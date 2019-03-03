台灣燈會亮點 無人機團隊首亮相

2019-03-03

7場演出感動千萬遊客 Intel團隊海外展演最多一次

〔記者葉永騫、邱芷柔／屏東報導〕台灣燈會今天是最後一天，昨晚參觀人數達一八二萬人次，總計已累積一一八七萬人次，今年燈會最大演出亮點是Intel Technology無人機燈光展演，幕後團隊首次曝光，屏東縣長潘孟安感謝Intel團隊在屏東長達三週的演出，讓台灣民眾感動。

去年4月屏東縣府就赴星提案 促成驚豔表演

台灣燈會二月十九日開幕，Intel無人機燈光展演首次在國人面前亮相，連總統蔡英文都很驚艷「屏東怎麼邀請得到」，特別是當「屏東」、「TAIWAN」在天際出現時，全場驚嘆連連。

基於保密條款，直到燈會結束前，潘孟安才接見Intel團隊表達感謝。潘孟安說，整個接洽工作從去年四月就開始，縣府團隊更飛到新加坡提案說明，展現最大誠意，並透過美國在台協會幫忙，獲得Intel允許，在克服大鵬灣風力、濕度、亮度、訊號源、圖樣設計後，Intel團隊一行八人每晚深夜都在大鵬灣域低調試飛測試，最後順利在台灣燈會演出七場，停留超過三週，是Intel公司目前在海外展演最久、場次最多的一次。

昨晚是台灣燈會倒數第二天，人潮從下午二點後就不斷的湧入燈會現場，有了連假期間連續兩天逾一百六十萬人次的經驗，縣府緊急將接駁車輛增至九百輛，並加入三百人協助疏導，等候接駁的時間大幅縮短；但因風勢太大，無人機燈光秀提早一個小時表演，也促使人潮提早離開、密集的疏散高峰得以緩解。

璀璨動人 燈光秀最終場、燈會今晚閉幕

潘孟安昨天也表揚所有參加全國花燈競賽的作者，感謝大家熱情投入、全力以赴，讓今年台灣燈會驚艷完美演出，創造台灣燈會三十年璀璨動人的一面。

今晚台灣燈會正式閉幕，無人機燈光秀最終場將延到晚上九點四十四分登場，接著有主燈秀、水舞秀及煙火秀，為台灣燈會在屏東劃下完美的句點。

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