18梗開出近千朵花 蘭展「嬌」點

2019-03-02

〔記者楊金城／台南報導〕二○一九台灣國際蘭展蘭花競賽全場總冠軍由台中蘭農賴德善培育的狐狸尾蘭奪下，十八梗開出近千朵花，讓觀眾驚嘆不已，成為蘭展全場焦點，連總統蔡英文也稱讚開的每朵花都很漂亮、聞起來很香。

冠軍狐狸尾蘭 已培育27年

由國內、外評審約二百八十人投票選出「秀鳳蘭園」賴德善的狐狸尾蘭，勇奪今年台灣蘭展競賽的全場總冠軍，這株狐狸尾蘭已培育廿七年，曾在二○○七台灣國際蘭展奪得全場總冠軍，這次是二度封王。

這株狐狸尾蘭高約一．二公尺，要不是賴德善修剪矮化，會長更高。他說，照顧這株狐狸尾蘭像自己孩子一樣，出價再高也不賣，目前已分株廿八株繼續培育。

台灣蘭展評審團長黃文榮說，得獎的狐狸尾蘭在國內蘭友以其種名暱稱「佳佳樂」，為狐狸尾蘭支配長穗狐狸尾的後代，長而密集的花序會先上揚再逐漸往下延伸，總共開出十八梗、近千朵花，由上至下漸層分佈，長而華麗的花序使整株狐狸尾蘭更具大將之風。

台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，在台南後壁蘭花生技園區舉辦，今天開園售票，開放參觀至十一日。台南市長黃偉哲說，台南是蘭花之都，預估未來三到五年的外銷訂單總額將達一○九億元，為期十天的展期，預計吸引全球四十多個國家、三千多位外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談。

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