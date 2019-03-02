興大發表新物種 ／穿山甲木鼻白蟻 首由台灣命名

2019-03-02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中興大學昆蟲系副教授李後鋒團隊發現新的白蟻物種，命名為「穿山甲木鼻白蟻」，是第一個由台灣人發表命名的白蟻，為木鼻白蟻科，發現地區為台東鸞山，現存物種稀少且分布侷限，是昆蟲中的「活化石」，研究成果近期發表於權威期刊《美國昆蟲學會會刊》及《無脊椎動物系統學刊》。

李後鋒指出，木鼻白蟻是介於木白蟻演化到鼻白蟻的過渡類群，曾廣布世界各地，現在只剩下亞洲零星分布，一九八○年後更是極少有發現紀錄，導致木鼻白蟻科是白蟻的九個大科中唯一沒有遺傳資訊。

此次研究由興大、台大與捷克、比利時、中國等學者組成跨國團隊完成，透過檢視此物種的基因，為白蟻分類學拼上最後一塊拼圖，對全球的白蟻學研究十分重要。

感念布農族人協助 以族語命名

李後鋒也說，該白蟻發現地為台東鸞山，為感念當地布農族人協助屏科大進行穿山甲保育計畫，以穿山甲的布農族語發音「halum」命名此物種為「Stylotermes halumicus」，中文名稱為「穿山甲木鼻白蟻」。

李後鋒指出，台灣目前約有二十種白蟻，主要棲息於活木的枯枝條、枯死木或是土壤裡，此次發現的白蟻棲息地十分特別，竟然在活樹的主幹中被發現，這種特別的居住特性，可能是過去數百年來，此種白蟻從未在台灣被發現的原因。

研究團隊博士生梁維仁說，二○一四年採集到此白蟻物種時，原以為只是體型較大的家白蟻，但鑑定後其特徵不屬於當時台灣已知的任何一個白蟻科，比對更多文獻，才發現竟是古老且稀有的木鼻白蟻科。

梁維仁補充，木白蟻多棲息於活樹上枯死的小枝幹，一巢大約數百隻；鼻白蟻的巢體多在地下，每巢白蟻可多達數十萬隻，如目前在世界上危害最嚴重，造成每年上億經濟損失的台灣家白蟻就屬於鼻白蟻。

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