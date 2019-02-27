公費流感疫苗 可望改4價

2019-02-27

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨宣布，若經費許可，今年十月開打的公費流感疫苗，將全面轉換成四價流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，二月廿五日傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組召開聯席會議，專家認為，現行公費流感疫苗使用的三價疫苗，僅涵蓋一種Ｂ型流感，過去曾因世界衛生組織預測失準，出現與流行病毒株不吻合的狀況，導致保護力減少，民眾對疫苗信心也下降；若採用四價疫苗涵蓋兩種Ｂ型，可避免發生類似情形。

可涵蓋兩種Ｂ型流感

羅一鈞指出，世界衛生組織去年就建議使用四價流感疫苗，效益較高、保護效果較佳，歐美、日本等地已改以四價為主，與國際接軌是一致共識。羅一鈞強調，目前預估六百萬劑公費流感疫苗從三價改成四價，所需費用將增加七．九億元，估計今年疫苗基金尚有結餘款可彈性運用、補足，研擬方案將報上級機關核定。不過，萬一藥廠無法供應六百萬劑四價疫苗，可能採購部分四價、部分三價，四價再訂出三歲以下嬰幼兒等優先接種條件。

疾管署統計，上週類流感門急診就診九萬一三三三人次，較前一週下降八．九％，但仍新增八十三例重症，為本流感季單週新高。

另再增七例死亡，年齡最小的是北部一名七歲女童，無慢性病史、有接種疫苗，併發腦炎、心肌炎，從發病到死亡共兩週，確診H3N2；依照國外文獻，此次疫苗對H1N1保護力較高、可達七成，但對H3N2僅四成。

羅一鈞提醒，目前流感疫情緩降中，但二二八連假來臨，隨著民眾出遊、交流機會增加，不排除病例再增加，預計最快三月中旬脫離流行期，目前公費流感疫苗尚剩下約十．四萬劑，符合資格民眾可利用。

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