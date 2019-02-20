追憶忠仁 忠義：921哥哥趴身上 安慰不要怕

2019-02-20

〔記者周彥妤／台北報導〕亞洲首對成功分割的連體嬰張忠仁、張忠義兄弟，哥哥張忠仁因腦幹出血猝逝，享年四十二歲，昨上午舉行追思音樂會。張忠義受訪時語帶哽咽，多次提到很思念哥哥，未來也會辦攝影展、畫展，實現哥哥來不及完成的夢想。

在台北市環保局直屬清潔隊擔任約僱人員的張忠仁，本月一日下午下班時刻，同事發現他坐在輪椅上抽搐、口吐白沫，送台大醫院搶救，因腦幹出血宣告不治。

張忠仁追思會昨上午八時在北市第一殯儀館舉行，以「我們的未來不是夢」為題，包括總統府秘書長陳菊、前總統馬英九、台北市環保局長劉銘龍、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂等人都出席致意。

忠義辦展 替哥哥實現夢想

追思會現場播放張忠仁生前喜愛的歌曲，如「謝謝你曾經愛我」、「一路上有你」等。陳菊致意後先行離開，馬英九簡單受訪表示，忠仁、忠義兄弟的故事，是最好的生命教育。劉銘龍表示，忠仁一九九八年起任職北市環保局，工作認真、勇於任事，是同事眼中的好同仁，驟然離開，大家深感不捨。

張忠義會前受訪哽咽說，謝謝大家多年來關心，雖哥哥不在身邊，但他的愛會一直跟隨，自己會把他的夢想實現，「哥哥我現在很想你」。張忠義表示，哥哥之前很喜歡畫畫，本來說要辦攝影展跟畫展，今年還是會幫他實現這個夢想。

談到兄弟相處印象最深刻的事，張忠義說，九二一地震搖晃得很厲害，哥哥忽然趴在他身上，告訴他不要怕，這件事永遠無法忘懷。

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