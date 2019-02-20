越南淪非洲豬瘟疫區 違帶豬肉品罰20萬

2019-02-20

〔記者簡惠茹、編譯魏國金／綜合報導〕亞洲第三個國家淪陷非洲豬瘟，繼中國、蒙古之後，越南政府十九日證實該國爆發第一起非洲豬瘟病例；農委會昨已將越南列入高風險區，預計今日公告實施，來自越南的旅客，入境台灣攜帶豬肉品首罰廿萬元。

二月五日我國邊境檢查發現，有旅客從越南胡志明市搭機入境台南機場，違規攜帶豬肉三明治，當下裁罰三萬元；十六日檢驗確認該三明治豬肉中帶有非洲豬瘟病毒，開始對越南直飛台灣的旅客進行手提行李百分百檢查。

越南全國消費肉品四分之三是豬肉、每年豢養三千萬豬隻供應國內肉品需求。越南政府人員坦言，「邊境走私與眾多國際旅客進出，確實讓非洲豬瘟防疫難上加難」。

越南農業與農村發展部動物衛生司聲明，興安省（Hung Yen）、太平省（Thai Binh）三座養豬場爆發非洲豬瘟，所有豬隻已全數撲殺。聯合國專家去年九月表示，非洲豬瘟疫情幾乎篤定會擴散到中國鄰國，散播途徑可能是經遭感染的肉品流動所致。

周邊國家直航行李也納檢

農委會副主委黃金城表示，今天將公告實施，從越南攜帶豬肉品來台，首罰提高為廿萬元，第二次攜帶罰一百萬元。除了越南外，越南周邊國家有直飛台灣的航班，也都已調整為入境旅客手提行李百分之百檢查，例如柬埔寨的金邊等。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，中國豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒基因分別是去年十月一例、十一月兩例、十二月四例、今年一月十一例，二月迄今已八例，檢出率○．六％、一．一％、二．二％、六．二％和十．七％，呈現持續上升趨勢。新驗出第廿六例，是由中國福州班機來台旅客棄置的豬肉紅腸。

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