博士班註冊率回升 招生名額不再扣減

2019-02-18

109學年起碩士2成、學士1成加入調控 汰弱留強

〔記者吳柏軒／台北報導〕前幾年流浪博士過多引發議論，教育部出手逐年扣減大學一成五博士班招生名額，如今博士註冊率從七成一回到八成六，官方決定今年起不再扣減，但須各校自行調控三成名額；預計一○九學年起，甚至碩士的二成名額、學士班一成名額也要加入調控，好達到汰弱留強之效，大學也可自行減招。

昔博士生擴增浮濫 教部出手扣減15％名額

教育部高教司長朱俊彰表示，過去博士生擴增浮濫，有「雞排博士」、「流浪博士」等議題，博士新生註冊率僅六到七成，因此一○四學年起每年扣減十五％招生名額，另十五％要求各大學自行調控，等同一年最多可減三成名額。

據教育部數據，一○四學年博士班核定名額六二六七名，但實際註冊僅四四四三人、註冊率不到七十二％，但控管後，去年總核定名額四八二三名，註冊四○二一人，註冊率八十六．八％。高教司決議，註冊率回升已達總量控管成效，今年起不再統一扣減博士班招生名額。

朱俊彰說，教部希望博士生出路更多，盼適度引導至業界，促進產業升級，如現有五、六百名學生加入產博專班，另也透過總量調整、引導學校配合國家政策，培育五加二產業、AI及物聯網、半導體、資安、食安等領域，都期望出路更廣。

鑑於博士招生名額控管下降，教育部也打算一○九學年起，擴大要求各大學把碩士班二成、學士班一成名額拿出來重新檢討分配。朱俊彰解釋，是期待大學思考人才培育方向，調整系組招生名額、汰弱扶強，而非雨露均霑。

朱俊彰另說，依現行機制，公校科系連續兩年註冊率未達八成，私校連兩年未達七成，都會直接減招；但過往部分學校會把名額「寄存」給教育部，好提升註冊率，卻未作好系所招生實質調控，因此思考從一○九學年起，要求學校必須先自主作好調控。

教部︰盼大學檢視科系發展 自主作好調控

朱俊彰指出，據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，官方擁有招生名額核定權，並可要求各校自我課責，明年起，教育部將先要求大學將碩士二成、學士一成名額拿出調控，須檢視各科系發展，汰弱留強，發展不好的科系名額要調給好的科系，並向教育部提報，如果各校沒作好調整等，就將影響該校最後的招生名額或獎補助。

104學年至107學年大專校院 各學制招生與註冊統計表

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