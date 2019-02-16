華航罷工7日 損失恐破10億

2019-02-16

下週推旅客賠償專區 旅行業肯定誠意盼從寬認定

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑、葛祐豪／綜合報導〕華航機師罷工七日，前日深夜落幕，華航初步估算財務損失八．二五億元，若加上旅行社求償，恐超過十億元。

初步估算財損逾8.2億 加上旅行社求償

華航表示，下週將於官網設立賠償申請專區，因罷工取消或延誤六小時以上，旅客所衍生出必要的食、宿、交通等相關費用，都可憑登機證及合理單據申請，華航經檢核後，就會提供合理補償，每位旅客上限為美金兩百五十元。對於華航將設置「賠償專區」處理後續事宜，旅遊業界表示肯定，希望華航從寬認定。

旅行社所負責的團體旅客方面，將由原開票旅行社與華航各地分公司進行後續賠償作業；至於旅行社若額外針對取消行程衍生費用要求賠償，華航表示，公司內部將仔細討論。

此外，機師罷工起至恢復正常營運航班這段期間，因取消航班影響，預估營收就減少約五．九九億元。再加上答應工會訴求後，未來每年還會因增派機師人力，約要增加一．一四億元，給予飛安獎金每年約增加一．二億元人事成本。

旅行業全聯會理事長蕭博仁指出，後續處理可概分三個層面，自行向華航購票的旅客找消保單位處理；向旅行社購買行程或機票的旅客，透過旅行業品質保障協會進行處理；多家旅行社與華航三方或多方合作，則由旅行業全聯會處理。

業者估損失破億 與華航進一步協商

蕭博仁表示，目前華航看起來有誠意且積極，但旅行業者這次整體損失恐破億，期待與華航的進一步協商。

創新旅行社董事長李奇嶽則說，現在要等華航出牌，包括整體賠償規則、賠償程序，以及認定標準等問題，希望華航從寬認定。

李奇嶽舉例，如旅客有確實滯留的部分，其衍生之住宿、餐食相對明確，認定容易。但旅行社代墊損失，例如因不能出發而中斷的各種住宿、交通票券等押金，則期望華航也能從寬認定。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，華航已答應，受罷工風波影響的旅客及旅行社，可憑住宿、交通、簽轉其他航空公司等收據，向華航申請賠償，且交通部也責成華航儘速處理，公會不會再向華航要求其他賠償。

華航罷工代價估逾10億

華航機師罷工第7天，勞資雙方14日協商終獲共識，華航總經理謝世謙（左）與桃園機師工會理事長李信燕（右）代表簽訂團體協約。（資料照，記者廖振輝攝）

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