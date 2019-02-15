弘光科大抽驗精油 9成不純

2019-02-15

明星代言品牌 塑化劑超標8060倍

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學化妝品應用系特聘教授易光輝團隊，今年一月起透過各種通路購買廿二件精油，經檢驗發現其中廿件為「調和」精油，高達九成非「純」精油，甚至還有「假精油」，以及塑化劑DEP超標八○六○倍的精油，用多了恐造成性早熟或不孕，呼籲政府應制定明確精油名稱標示法，保障消費者權益。

20款添加香精 2款含塑化劑

易光輝表示，純精油必須從植物中萃取，但市售精油並未標示「純」精油或「調和」精油，許多調和精油以少量植物精油、人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等調和而成，價錢卻賣得和純精油一樣高。

易光輝團隊透過購物平台、觀光工廠、夜市等共購買廿二件精油化驗，其中不乏明星代言的品牌，結果發現有廿件添加人工香精、兩款含塑化劑（鄰苯二甲酸二乙基酯DEP），還有成分標示不符情形。

檀香精油沒檀香 要價上千元

易光輝呼籲政府相關單位修改法規，比照香水或果汁等作法，要求業者明確標示含多少精油成分為純精油（符合CNS或ISO標準）、精油（無人工添加物）或調和精油（含有人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等），以利消費者選用與區別。

易光輝指出，例如Ｂ牌薰衣草、檀香精油，雖未添加人工香精，卻標示不符，說明書指使用六星級的（高地）薰衣草，檢驗出來卻是次級的醒目薰衣草；檀香精油的檀香醇標示與實際驗出成分相差至少卅倍；另有要價上千元的Ｓ牌檀香精油，檢驗不出檀香醇成分，根本是假精油。

至於明星代言的Ａ牌精油，十二款產品皆添加人工香精、合成酯，其中茉莉精油、洋甘菊精油分別含約三．五五％、八十．六％的塑化劑DEP，超過衛福部允許化妝品類可含DEP 100ppm的三五五倍及八○六○倍，有影響健康之虞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/