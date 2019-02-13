蘭嶼護理師撫卹金 銓部今審查

2019-02-13

〔記者李欣芳、謝君臨、劉力仁／綜合報導〕蘭嶼護理師蔡邑敏（見圖，記者王秀亭翻攝）去年搭黑鷹直升機後送病患就醫罹難，家屬爭取「加給撫卹金」卻卡關。行政院長蘇貞昌昨指出，事件發生在去年二月，卻要等今年四月飛安報告出來才能給撫卹金，非常不合理，希望考試院銓敘部儘快完成程序讓家屬領到撫卹金！

銓敘部今天將召開臨時審查會，決定撫卹金發放事宜。銓敘部政次蔡秀涓昨天表示，蔡邑敏因公撫卹沒有問題，只待確認能不能用最高等級「冒險犯難」給卹，對此案引起社會紛擾及誤會，銓敘部表達歉意也會虛心檢討。

逾一年還沒發 政院：沒有人味

蔡邑敏去年二月五日深夜搭乘空勤總隊的黑鷹直升機，協助將患者從蘭嶼後送到台東就醫，直升機卻墜毀在蘭嶼外海。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，蔡邑敏因公殉難，一年多了，家屬還要等飛安報告出爐才能被決定撫卹等級，「沒有人味」。監委張武修昨指出，他已與另兩名監委王美玉、蔡崇義展開調查，盼還護理師一個公道。

蔡秀涓表示，歷來對在執勤或救災中意外亡故者，都極力為家屬爭取最優厚的撫卹標準。原公務人員撫卹法第五條，對公務人員因公死亡區分為冒險犯難或戰地殉職、執行職務發生意外或危險以致死亡、公差遇險或罹病以致死亡，於執行職務、公差或辦公場所猝發疾病以致死亡，戮力職務、積勞過度以致死亡，因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡等六項，給予不同撫卹金。如果是「冒險犯難」，除給予一次撫卹金外，另給予加給撫卹金，金額是一次撫卹金的五十％。

銓敘部指出，本案申請因公死亡最高撫卹金之「冒險犯難」，依規定服務機關須舉出當時確屬高度死亡可行性之危險情境與具體事證；但服務機關尚未提完整之事證資料，飛安會也尚未公布調查結果，因此未做成最終處分，並非不發給撫卹金。

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