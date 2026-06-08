台中市石岡區頭坪巷去年風災重創 市府爭取中央補助斥資2971萬元改善

台中市石岡區頭坪巷，因去年7月28日豪雨及丹娜絲颱風重創，致道路邊坡崩塌、路基掏空及擋土設施損壞。（江啟臣提供）

台中市石岡區頭坪巷，因去年7月28日豪雨及丹娜絲颱風重創，致道路邊坡崩塌、路基掏空及擋土設施損壞，影響居民通行與農產運輸，台中市政府爭取中央補助，投入2971萬元辦理災害復建工程，今天舉行開工祈福典禮，預計今年底完工。

民政局長吳世瑋表示，石岡區頭坪巷去年發生道路邊坡崩塌後，市府與區公所第一時間即啟動緊急應變及安全維護措施，並積極推動後續復建作業，這次工程由內政部國土管理署中區分署補助2769.5萬元，市府自籌201.5萬元，總計投入2971萬元進行復建。

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吳世瑋表示，這次復建工程以提升邊坡穩定及道路防災韌性為核心，採用6層階梯式加勁擋土牆工法，規劃興建長約27公尺、總高度16.5公尺的加勁擋土牆，並搭配微型樁深層補強系統及鋼筋混凝土基礎底版，強化基礎承載力與抗滑穩定性，降低道路再次受損風險；工程也將同步完善牆背排水、拍漿溝等排水改善設施，有效減少地下水及豪雨逕流對邊坡造成的衝擊，全面提升道路安全與防災能力。

立法院副院長江啟臣出席致詞表示，去年颱風及豪雨造成頭坪巷道路邊坡崩塌、路基掏空，影響居民通行及農產品運輸，因此積極協助爭取中央全額補助，減輕地方財政負擔，因汛期及颱風季已至，呼籲山區居民應提高警覺，留意降雨可能帶來的災害風險，確保自身安全。

中市府今天舉辦「石岡區頭坪巷災害復建工程」開工祈福典禮。（江啟臣提供）

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