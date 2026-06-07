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    首頁 > 生活

    雷雨轟炸亂航班！ 松山機場暫停地面作業

    2026/06/07 14:57 記者黃宜靜／台北報導
    松山機場示意圖。（記者黃宜靜攝）

    松山機場示意圖。（記者黃宜靜攝）

    雷雨當空！交通部民航局今天（7日）下午緊急公布，松山機場下午2時38分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊。

    中央氣象署表示，今天受到低壓帶影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東半部地區及其他山區並有大雨或局部短延時豪雨發生。

    氣象署今天下午2點31分也發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3點31分，陸上警戒區域包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、低能見度。

    民航局表示，因雷雨當空，松山機場下午2點38分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

    民航局續指，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

    受到對流雲系發展旺盛影響，雙北下起大雷雨。（記者林正堃攝）

    受到對流雲系發展旺盛影響，雙北下起大雷雨。（記者林正堃攝）

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