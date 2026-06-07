國家海洋日如嘉年華 卓揆籲台灣面向海洋、走向全世界

國家海洋日登場，卓榮泰表揚守護海洋有功人員及團體。（圖由行政院提供）

「2026第七屆國家海洋日」將於今（7）日在高雄港16、17號碼頭登場，4千噸「雲林艦」首度開箱，吸引民眾登艦一窺堂奧，海委會並規劃海洋教育等相關活動，現場有如一場海洋嘉年華。行政院長卓榮泰致詞表示，我們現在有把握及自信「從台灣看世界」，呼籲台灣不要鎖在對面的中國大陸，要面向海洋走向全世界。

卓榮泰與海委會主委管碧玲共同主持國家海洋日開幕。卓榮泰說。這是海洋保育法實施後的第1個國家海洋日，也是國家安全日，謝謝所有海洋弟兄。他表示，海洋保育要持續進行，向獲獎學術界人士及保育團體表達敬意。

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卓榮泰說，近期社會關注反毒議題，未來更需要海巡弟兄姐妺全心全力投入反毒工作，行政院將也成立「打黑反毒」中央指揮小組，用全國力量打擊毒販，維護國人健康及安全。

他還說，台灣科技領先已經是成為科技及經濟發展核心，就地緣政治與印太地區和平穩定，台灣更是重要中心點，現在已經有把握及自信「從台灣看世界」，可以從台灣看向太平洋，他一直主張，台灣轉向面向海洋、走向全世界，不要鎖在對面的中國大陸，才會有發展的契機。

海委會今年打破傳統框架，融合海洋保育、國艦國造、科技教育與流行文化，規劃1場適合全家大小的「海洋嘉年華」，現場4大活動亮點，包含海巡「雲林艦」開放登艦、紙風車劇團人氣大戲「海洋大冒險」表演、充滿嘉年華氣氛的「海洋遊行展演與真珠美人魚Cosplay」以及多元豐富的「海洋市集暨施政成果展」，都吸引民眾參觀。

國家海洋日登場，規劃活動如海洋嘉年華。（圖由行政院提供）

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