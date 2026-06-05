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    首頁 > 生活

    嘉市教師台語輔助教英文遭啟動校事會議施壓？校方：2件獨立事件

    2026/06/05 08:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市政府教育處回應，依法定程序督辦。（資料照）

    嘉義市政府教育處回應，依法定程序督辦。（資料照）

    嘉義市某間學校蔡姓英文老師以相同發音的台語輔助教學，以利學生理解英語發音，日前被口頭要求「上課不要講台語」，孰料3日突然被學校通知因家長檢舉涉及霸凌學生，將開校園事件處理會議（簡稱校事會議）審議，教育轉型正義聯盟召集人張文隆在臉書披露，質疑老師因教母語被針對、清算，備受壓力，根本校園白色恐怖。校方回應，校事會議與台語輔助教英語為2件獨立事件。

    該校校長說，英語課以台語輔助教學意見，向老師了解教學情形，考量教學現場可能因應不同學習需求採取不同教學策略，尊重教師專業自主，持續關注學生學習成效，透過親師溝通，向家長說明相關規定；召開校事會議，是涉及師生校園衝突，2件事是獨立事件。嘉市教育處回應，此案依法定程序督辦。

    張文隆表示，老師深感母語有存亡危機，有熱心推廣母語使命感，上課時若有相同發音，會以台語輔助教學，不料先遭教務主任口頭要求「不要上課講台語」，本月3日突然被通知啟動校事會議，詢問校方開會原因，竟推說因為有家長找市議員檢舉，校方「不得不」開會。

    張文隆批評，戒嚴時期國民黨政府禁止校園講台語，沒想到2026的今天，台語已是國家認定的母語之一，老師輔助教學、並不是整堂課都說台語，竟遭校方視為眼中釘，因議員施壓、原因不講就開會，校事會議制度「被玩壞了」。

    張文隆質疑，老師僅2、3次透過聯絡簿與家長說明學生上課情形，因此遭控霸凌，學校未協助親師溝通，直接啟動校事會議，對滿懷教學熱忱的老師形成龐大壓力，聯手霸凌教師，太軟弱。

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