「撿回收」個體戶大幅減輕負擔 台東環保局專車助載運

台東環保局專車協助資收個體戶載運。（台東環保局提供）

街頭常見老人家騎機車前後左右載滿回收物，或在家門前堆放大量回收物的景象，造成安全及環境問題。為提升偏鄉地區資源回收便利性，台東縣環境保護局推動「行動回收網絡專車服務」，由行動回收專車深入各鄉鎮村里、社區及部落，提供到府回收與清運服務，協助資收個體戶處理回收物，減少回收物長時間堆置情形。民眾如有回收需求，可撥打專線089-238007由專人協助評估及安排。

縣政府表示，縣府持續推動垃圾減量與資源循環政策，考量部分偏遠地區交通距離較長、回收載運不便，環保局透過行動回收網絡服務深入各地，不僅提升偏鄉地區資源回收便利性，也減輕民眾自行載運回收物的負擔。

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環保局指出，此次行動回收服務特別結合3家在地回收業者共同辦理，服務範圍涵蓋14鄉鎮市（不含離島），目前由市區、縱谷線及海岸線各配置1家回收業者提供到府清運服務，協助偏鄉地區及載運不便的資收個體戶減輕回收負擔，也降低自行載運回收物往返過程中的交通風險。回收專車執行期間皆懸掛「台東縣行動回收網絡專車」識別布條，方便民眾辨識，並協助辦理回收、秤重及清運等作業。可回收項目包含紙類、塑膠容器、鐵鋁罐、玻璃容器，以及部分舊電器與資訊物品等，鼓勵資收個體戶多加利用。

環保局呼籲，民眾除了落實垃圾分類，也可主動配合資源回收措施，讓可再利用資源重新進入循環系統。期盼透過行動回收服務持續完善地方回收網絡，減輕偏鄉地區回收負擔，共同維護乾淨整潔的生活環境。

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