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    首頁 > 生活

    明低壓鋒面夾擊有雷陣雨 下週梅雨滯留鋒「西部紫爆」

    2026/06/04 18:08 記者吳亮儀／台北報導
    明天同時受鋒面和低壓帶夾擊。（氣象署提供）

    明天同時受鋒面和低壓帶夾擊。（氣象署提供）

    今晚到明天清晨降雨趨勢。（氣象署提供）

    今晚到明天清晨降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣都不好！中央氣象署預報，明天同時受到低壓帶和鋒面同時影響，各地都有短暫陣雨或雷雨、午後甚至有短延時豪雨；下週二（9日）起首波梅雨季節滯留鋒面報到，全台大雨且持續到下週末。

    氣象署預報員賴欣國表示，明天受到低氣壓影響，各地有短暫陣雨或雷雨，且這個低壓很可能增強為熱帶性低氣壓（TD），且環境非常適合午後雷陣雨發展，午後中部以北山區、大台北有局部短延時豪雨發生。

    賴欣國說，週六雖然低壓逐漸離開，但各地仍有局部短暫陣雨，西半部山區仍有局部較大雨勢；下週日（7日）台灣仍處在低壓帶，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，東半部有短延時大雨或豪雨。

    「下週一鋒面接近，下週二開始就是梅雨季節首波滯留鋒面到，全台雨勢持續一整週」，賴欣國表示，下週一鋒面接近、加上西南風影響，西半部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部大雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

    賴欣國指出，下週二（9日）滯留鋒面及西南風影響，算是5、6月梅雨季節的第一道滯留鋒面，雨勢不小，且時間恐長達一整週，一直持續到下週末止，全台都會有雨，特別是西半部及東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區則有短暫陣雨或雷雨。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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