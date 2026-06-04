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    首頁 > 生活

    屏東台東豪雨炸到明晨 週五橘紅雨彈橫掃全台

    2026/06/04 20:35 即時新聞／綜合報導
    今晚到明天清晨降雨趨勢。（氣象署提供）

    今晚到明天清晨降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天同時受鋒面和低壓帶夾擊。（氣象署提供）

    明天同時受鋒面和低壓帶夾擊。（氣象署提供）

    週五各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（資料照）

    週五各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。（資料照）

    明天週五（5日）低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其午後大台北地區及中部山區有局部短延時豪雨發生的機率；溫度方面，各地高溫稍下降，約30至32度。

    中央氣象署預報，週五低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，午後對流發展旺盛，中部以北山區及大台北地區有局部短延時豪雨發生，強對流易伴隨雷擊及強陣風，下午請注意天氣的變化。

    溫度方面，各地高溫稍下降，約30至32度，沒下雨時天氣仍悶熱，外出請多補充水分避免中暑。

    離島天氣，澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，26至31度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，26至31度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，25至28度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六晚間起至下週一（06-08日），台灣將持續受西南季風影響，迎風面的中南部天氣較不穩定，容易有降雨，各地午後也容易有雷陣雨，並有局部較大雨勢機會。

    紫外線指數方面，週五澎湖縣、金門縣為「危險級」，基隆市、台北市、新北市為「中量級」，其他縣市皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週五高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    溫度方面，各地高溫稍下降，約30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，各地高溫稍下降，約30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五澎湖縣、金門縣為「危險級」，基隆市、台北市、新北市為「中量級」，其他縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五澎湖縣、金門縣為「危險級」，基隆市、台北市、新北市為「中量級」，其他縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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