隔熱紙透光率2-1》前擋透光率規範嚴格舊車免溯 警民同感霧煞煞

掛牌新車「新制」前擋風玻璃需貼透光率70%、前側窗40%以上的隔熱紙才能上路。（記者黃良傑攝）

記者黃良傑／高雄專題報導

汽車隔熱紙透光率新制今年2月28日起上路，不依規定改善受檢，最高可處1800元罰鍰，但第一線執法的警察仍不清楚如何攔檢、辨識，民眾對新規定也是霧煞煞，包括舊車新紙、新車換紙，透光合格標章、浮水印有無防偽等問題，需待交通部釋疑，以及警、監聯合稽查時一一教戰。

此外，隔熱紙廠商或車商也頭疼，庫存透光率符合新規定的「新隔熱紙」，因無浮水印或合格標章，恐面臨滯銷或成為廢品；民眾、警方、廠商等不同面向的疑惑，充滿觀望氛圍，眼看新制已上路多時，交通部需加強宣導力道。

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公路局考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，並比較各國規範後，去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，自今年2月28日起上路，提供19家廠牌共494型合格隔熱紙產品。

監理機關表示，今年「228」後的掛牌新車，一般車輛前擋風玻璃要黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上，安裝隔熱紙需有合格標章或浮水印，否則無法通過驗車，一旦上路被查，必須返回監理機關複檢，直到合格為止。

計程車及幼童專用車則更嚴格，前擋玻璃黏貼70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上透光率；若不依規定限期改善受檢，最高可處1800元罰鍰，逾期1個月以上者吊扣牌照，逾期6個月以上者註銷牌照。

不過，新制並不溯及既往，今年228前的「舊車」不適用此新制要求，即使有舊車換新（隔熱）紙，就算明年新換隔熱紙，也不需理會此新制。

至於隔熱紙廠商擔心庫存無浮水印的新紙，會否因新制而滯銷或慘賠，監理機關已與廠商達成協議，後擋和後側隔熱紙，不需如前擋紙右下浮水印或標章，庫存紙可專貼後擋、後側玻璃。

新車前擋隔熱紙掛牌時雖已取得標章或浮水印，若破損換新紙，未符合新制也難查，原因是新車5年後才驗車，警方不會主動查核隔熱紙標章，畢竟不像改造排氣管或頭燈，會對治安與噪音較有立即性危害，況且警方無辨識浮水印、標章經驗和教戰。

新車前擋隔熱紙透光率需超過70％並打上浮水印。（監理機關提供）

新車前擋隔熱紙掛牌時需取得標章或浮水印，否則被查到要受罰。（監理機關提供）

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