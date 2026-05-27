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    首頁 > 生活

    花蓮0403地震危樓難度最高 中央接手拆除今破垣動土

    2026/05/27 12:42 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市馥邑京華社區在0403地震後成為危樓，由於拆除難度最高，由中央內政部國土管理署接手拆除。（記者王錦義攝）

    花蓮市馥邑京華社區在0403地震後成為危樓，由於拆除難度最高，由中央內政部國土管理署接手拆除。（記者王錦義攝）

    花蓮市馥邑京華大樓6棟建物2年前因0403花蓮大地震受損嚴重被列為危樓後，由於拆除工程難度最高，地方要求中央接手，內政部國土管理署今天舉行「馥邑京華社區拆除工程」破垣典禮，預計年底完成，國土署長蔡長展說，拆除後接續銜接都更重建作業，希望讓6棟152戶受災居民能早日返家。

    蔡長展表示，馥邑京華社區因0403花蓮強震受損，中央第一時間緊急協調各類技師投入勘災與評估，雖僅A棟符合強拆條件，惟發現該社區地下室結構相連，難以單獨拆除，行政院長卓榮泰現地視察後，責成內政部國土署全力協助，由中央全額補助近1.25億元強制拆除經費，並由國土署協助花蓮縣政府辦理拆除作業及成立都市更新輔導團，加速推動社區更新重建。

    蔡長展指出，馥邑京華社區A至F棟共152戶，地上15層、地下2層，6棟的基礎都連在一起，若只拆一棟將影響其他，建物位於市中心，週邊緊鄰許多老舊建物，經由台灣省土木技師公會及花蓮縣建築師公會協助結構鑑定後，確定採「由上而下、逐層拆除」工法。

    考量周邊鄰房多為屋齡30年以上RC構造或混合構造，蔡長展說，結構耐震性能及基礎條件不一，感謝花蓮縣政府也非常用心去做溝通、協調的工作，於工程啟動前完成鄰房現況調查及影像紀錄，詳實記錄各棟裂縫、沉陷及傾斜情形，並由施工廠商依鑑定報告對屋況較不理想房舍特別加強防護。

    花蓮縣政府指出，馥邑京華為震後結構特殊個案，由內政部國土署專案接手執行，施工期間可能會影響周邊住戶，建設處為此以大樓周邊25公尺畫分為紅區核心區，並以建物高度平躺範圍為半徑畫設綠區，提供相關配套措施與租金補貼費用。紅區戶數約158戶、綠區132戶，已劃設安遷及安全管理範圍，並提供臨時安置措施。

    內政部國土署指出，補助617萬元協助花蓮縣政府成立都市更新輔導團，並提供法令諮詢、輔導成立更新會以及協助申請政府經費補助，已協助博愛街52號、天王星大樓及花一邨北棟等3案整合完成並核定補助重建工程需求經費共計逾1.5億元，更新重建工程補助每戶上限360萬元，馥邑京華社區在去年11月27日成立更新會，待民眾意見整合完畢，後續由縣府提送重建需求計畫書報內政部核定相關補助工程經費。

    內政部國土管理署今天舉行「馥邑京華社區拆除工程」破垣典禮，預計年底完成。（記者王錦義攝）

    內政部國土管理署今天舉行「馥邑京華社區拆除工程」破垣典禮，預計年底完成。（記者王錦義攝）

    內政部國土管理署今天舉行「馥邑京華社區拆除工程」破垣典禮，國土署長蔡長展說明工程的難度。（記者王錦義攝）

    內政部國土管理署今天舉行「馥邑京華社區拆除工程」破垣典禮，國土署長蔡長展說明工程的難度。（記者王錦義攝）

    花蓮市馥邑京華社區在0403地震後成為危樓，由於拆除難度最高，由中央內政部國土管理署接手拆除。（記者王錦義攝）

    花蓮市馥邑京華社區在0403地震後成為危樓，由於拆除難度最高，由中央內政部國土管理署接手拆除。（記者王錦義攝）

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