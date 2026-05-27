人均GDP大漲、軍公教10年調薪14.7％ 全教會提2訴求：明年調10％

民進黨立委張雅琳（左1）、民眾黨立委陳昭姿（左2）、全教會理事長侯俊良（左3）等人召開記者會，全教總籲卓榮泰院長加速推動「軍公教調薪法制化」。（記者羅國嘉攝）

台灣今年首季經濟成長率達13.69％，軍公教加薪議題再受關注。行政院長卓榮泰近日鬆口，將在過往3％至4％調薪慣例基礎上思考。對此，全教會理事長侯俊良指出，近年台灣人均GDP成長高達93.2％，但公教待遇僅調升14.7％，明顯落後物價與基本工資漲幅，甚至造成4成持證教師放棄教職，他呼籲政府應優先調升「專業加給」與教師「學術研究加給」20％，並於116年度落實整體調薪10％。

侯俊良指出，攸關百萬軍公教權益的法制化工程，竟然仍停留在行政院內部審查階段。軍公教薪資調整不應由少數人片面決定，應建立公開、透明、具法律授權的制度化機制。2016年至2026年台灣人均GDP成長93.2％，但公教待遇僅調升14.7％，遠低於物價（21.92％）與基本工資（47.4％）漲幅，如今持證教師已有4成放棄教職，「教師荒」浮現，反映政府長期忽視專業對價，導致公教待遇與國家經濟成長嚴重脫節。

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侯俊良說，因應人事總處已證實啟動116年度待遇研議，並規劃於今年6月底提報「公務員專業加給表」調整方案，因此提出2大訴求，包含配合6月加給表修訂，應優先將「專業加給」與教師「學術研究加給」同步調升20％；考量2025年與2026年兩年累積高達16.39％的經濟成長實力，加上今年零調薪，116年應實質調薪10％。

民進黨立委張雅琳表示，全教會提出「公教調薪法制化」及「納入公教代表參與審議」訴求，具有高度正當性與改革必要。她認為，參考最低工資法納入勞方代表機制，公教待遇調整也不應由行政部門單方面決定，而應讓第一線教師與公務人員參與，未來若推動待遇調整法制化，也應明確納入公教代表參與審議。

民眾黨立委陳昭姿則批評，軍公教待遇法制化從2016年喊到現在已拖延10年，相關草案至今仍停留在「行政院處理中」，卓榮泰一邊喊幫軍公教加薪，一邊卻讓待遇法制化一拖再拖，因此她呼籲行政院儘速將《軍公教人員待遇調整條例》送交立法院，並正視基層調薪訴求，改善薪酬環境、留住人才。

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