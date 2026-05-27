農糧署攜手超商通路 推當季芒果

農糧署和7-11合作推廣台灣芒果。（記者楊媛婷攝）

受益於今年天氣平穩，終於迎來久違的芒果豐收，農糧署攜手國內超商龍頭將陸續推出多種芒果茶飲、冰品，更在電商平台推出超狂的買3箱芒果再加送2箱優惠，除加強國內行銷，也將擴大外銷到日、韓、星3國，持續鞏固台灣芒果外銷市場。

芒果進入盛產期，農糧署主秘陳立儀表示，不同於前年和去年因颱風或低溫等關係，導致芒果開花結果情況不佳導致歉收，今年天氣平穩又加上雨水較少，芒果產量恢復正常，預估產量達15萬公噸，並且外型、甜度都極佳，認為今年的芒果是老天爺給國人的大紅包，希望國人可多加享用。

請繼續往下閱讀...

陳立儀表示，為保障農民收益，也讓民眾可以用親民的價格享受美味的台灣芒果，該署和超市超商通路合作，其中和7-11從4月起就開始推出使用金煌芒果青果製作的情人果商品，並且在5月起推出愛文與金煌芒果截切水果盒，6月起則會在7-ELEVEN 預購、i划算平台推出優惠價買3箱（每箱2.3公斤）送2箱，5箱芒果只要1650元優惠價，6月下旬全台門市將開賣CITY TEA芒果雪酪冰沙，3千家現萃茶門市同步推出芒果冰青茶，相關產品都使用國產芒果。

陳立儀表示，該署除國內行銷外，也持續跟加工廠合作，將芒果製作為加工品，也會跟農業部國際司合作，將加強芒果外銷到日本、韓國、新加坡等市場，希望透過相關措施讓農民有穩定的收益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法