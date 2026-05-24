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    首頁 > 生活

    AI精準栽培時代來臨 台中農改場助農民開發國際市場

    2026/05/24 15:14 記者顏宏駿／彰化報導
    靠AI語言模型，李燕融大大縮短文心蘭育種時間。（記者顏宏駿攝）

    靠AI語言模型，李燕融大大縮短文心蘭育種時間。（記者顏宏駿攝）

    文心蘭是國內花卉外銷重要品項，切花外銷以日本市占率第一，占比達92%，台中的新社、后里是最大的產業聚落，台灣文心蘭具國際競爭優勢，卻因栽培易受氣候影響、產期過度集中、無法配合市場需求事先預估產量，導致傳統栽培管理模式受到嚴竣的挑戰，農業專家認為，AI的普及可以協助農民對抗栽培障礙。

    台中區農改場負責花卉研究的李燕融說，他們在場內利用AI協助育種方面已展現亮眼的成果，但在極端氣候下，更多挑戰落在農民身上。文心蘭外銷旺淡季產量相差4至5倍，外銷價格也相差3至4倍，以日本為例，產量少時可以飆到每枝200至300日圓，產量大時又盪至80日圓。

    李燕融表示，實驗室裡培育所得的數據，放到民間實地栽種不一定全然符合，所以農民完整記錄文心蘭生長監測的步驟就相對重要，有了AI，類似的步驟更顯得重要。ChatGPT、Gemini、Grok等語言模型垂手可得，只要你做場內紀錄，再交給AI運算，也能獲得寶貴的「種植方程式」，「你不再靠經驗摸索」。

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