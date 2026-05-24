AI神助攻！台中農改場文心蘭育種有Gemini輔助 2026橫掃國際大獎

文心蘭台中1號獲得市場的肯定。（記者顏宏駿攝）

台中區農改場文心蘭育種在國內首屈一指，該場擁有100多種文心蘭的品系，以往用經驗和電腦的輔助，要孕育出具市場具競爭力的新品種，需約10年，利用ChatGPT、Gemini、Grok大語言模型，大大縮減育種時間，且可以更精準培育出市場需要的品種。

2026年台中農改場培育的文心蘭大放異彩，以Oncidesa sp（尚未命名）獲第一獎，台中5號（白色佳人）奪下第二獎，另外，Brassdium sp.品系（小型文心蘭）、蕙蘭Yellow Candy 雙雙獲得銅牌獎。空前亮眼的成績，都有AI應用的影子。

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該場專門協助研究文心蘭的農業碩士李燕融說，文心蘭的育種，首先收集優良親本，調查其生長、花期、花色、花型等特性。選定目標後進行人工授粉，蒴果成熟後採收種子，進行無菌播種與瓶苗培養。實生苗出瓶後栽植於溫室，經1至3年開花，進行單株選拔。選出具強健生長勢、優美花型、耐運輸等優良性狀的個體，穩定後申請品種權與技轉推廣，整個過程通常要10年以上。

李燕融表示，目前場內約有100多個文心蘭品系，因為在培育的過程針對溫溼度、日照、出瓶時間……等數據都有完整的記錄，這些紀錄成為珍貴的育種資料庫，在諸多AI 語言模型問世後，他們把育種資料「餵」給AI去演算，得出許多珍貴的「培育程式」。你等於是透過AI解出「生長密碼」，因為AI語言模型發展不到3年，他們這幾年用實地育種印證「AI是否那麼神！」目前的結果令人驚豔。

李燕融指出，文心蘭市場的價格或價值取決於花梗長度、分叉數、花色鮮豔度、唇瓣形狀、耐候性……等，未來他們可以針對特定市場的喜好，利用AI去找出適合的父、母親本？何種時間適合培育？溼度為何？栽培土要加強哪些？「因為有AI」，他們可以少走許多冤枉路，避免浪費育種時間。

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