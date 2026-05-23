南投青山茶比賽 青農王冠偉靠1支茶樣勇奪特等獎

南投市青山茶春茶比賽，年輕茶農王冠偉（中）榮獲烏龍組特等獎。（記者張協昇攝）

南投市農會舉辦的南投青山茶春茶比賽揭曉，今（23日）於微熱山丘舉行頒獎典禮，新品種組特等獎由女茶農莊佩君奪得，她出身種茶家族，為該項比賽常勝軍；烏龍組特等獎則由年輕茶農王冠偉榮獲，首度獲得特等獎的王冠偉，家中也是三代務農種茶，今年只報名1支茶樣就拿下特等獎。

南投市農會王總幹事王永樹表示，青山茶春茶競賽分為「新品種組」及「烏龍組」兩組，今年交件數量分別為新品種組49件、烏龍組70件，都能呈現出青山茶春茶的特色風味。

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農業部茶改場中部分場助理研究員簡靖華指出，今年春茶生長期間因降雨量偏少，導致茶芽生長速度較慢，生長不一致，採收期稍有延遲，雖參加的件數也較少，但因採收製茶時氣候正常，加上農民製茶烘焙時能夠依據天候、氣溫、溼度等條件修正與精進，對於整體春茶香氣及滋味還是有正面加分效果，今年每件茶樣品質也都相當好，與往年相較沒有明顯落差。

首次獲得特等獎榮譽的青農王冠偉，從小在福山里土生土長，家裡約有2甲地茶園，三代務農種茶。王冠偉表示，他從2018年開始學習製茶，邊做邊學，逐漸對自己製作出來的茶葉有信心，今年只挑選1支茶樣參賽就獲得特等獎，讓他相當高興，他說青山茶因低海拔葉片薄，所以在製茶焙火時要很有耐心，必須控制好溫度與時間。

南投青山茶春茶比賽，女茶農莊佩君（左6）再度拿下新品種組特等獎。（記者張協昇攝）

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