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    首頁 > 生活

    Lexus LBX車友澎湖旅遊兼公益 跨海送暖樂朋家園

    2026/05/23 15:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    Lexus LBX車友抵澎旅遊，並進行公益。（記者劉禹慶攝）

    Lexus LBX車友抵澎旅遊，並進行公益。（記者劉禹慶攝）

    由全台Lexus LBX車友組成的「Lexus LBX車友充電站」社群，結合百士威、捷威汽車及澎湖在地車友ferrari志遠，共同發起公益捐贈活動。今（23）日共有7部LBX車輛及近20位車友齊聚澎湖，展開一場結合旅遊與公益的溫暖行動，除了安排澎湖旅遊行程，並同步進行樂朋家園公益捐贈。

    此次公益行動發起人ferrari志遠表示，大家因為喜愛Lexus LBX而相聚，平時透過群組交流車輛資訊與生活分享，也逐漸累積深厚情誼。去年車友們曾相約到澎湖旅遊，今年則希望讓旅程多一份意義，因此興起「旅遊結合公益」的想法，希望把愛心送進真正需要支持的地方。

    馬公市長黃健忠也到場參與，感謝來自全台各地的LBX車友，願意將愛心帶到資源相對有限的離島，讓更多人看見台灣社會溫暖而良善的力量。樂朋家園主任林美娟表示，離島身心障礙服務長期面臨人力、資源及專業支持不足等挑戰，社會大眾的關心與支持，對服務現場而言格外珍貴。

    公益活動共募集12萬元善款，並捐贈大同電鍋、耳溫槍、血氧機、棉被、浴巾、洗衣精等日用物資。樂朋家園表示，這場活動不只是一次公益捐贈，更是一群人因共同興趣而凝聚出的善意。當一台車成為彼此相識的開始，而公益成為共同前行的方向，也讓更多人看見離島身障服務的需要與價值。未來也期待有更多社會力量加入，陪伴身心障礙者在社區中穩定生活，讓愛不因距離而有所限制。

    Lexus LBX車友捐贈善款，還有民生用品。（記者劉禹慶攝）

    Lexus LBX車友捐贈善款，還有民生用品。（記者劉禹慶攝）

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